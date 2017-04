Pike County Fairboard 2017

Pictured are members of the 2017 Pike County Fairboard, front row, (l-r): Steve Gamm, Marie Korte, Barbie Gamm, Ron Massman, Tim Gamm, Marilyn McCrory, and Nolan Miller. Second row: Sherry McCarty, Terry Fuerst, Lori Fuerst, Bess Gamm, Carol Tolbert, Lindsay Garringer, Christy Miller, Sandy Korte, Bev Orf, Billie Jo Betts, Mary Millan, and Sandy Wilhoit. Third Row, Rob Brown, Vernon Korte, Keith Scherder, Don St. Clair, Amos Pitzer, Judy Ray, Frank Berlin, Felicia Kroencke-Gamm, Felicia Kroencke-Gamm, Marianne Everhart, Karen West, Brian Dempsey, Charles Hopke, Kent Betts, Ralph ‘Chub’ Miller, and Terry Troutmann.